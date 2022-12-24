شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.

تراجع مجلس النواب الليبي يوم أمس، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس (غرب)، المتسبب في تعليق مفاوضات حل الازمة بين مجلسي النواب والدولة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري. وقال صالح والمشري في بيانهما: "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية ". وأوضح البيان أن ذلك يأتي "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".

وقّعت السعودية اتفاقية مع برنامج أممي بقيمة 20 مليون دولار، تهدف إلى دعم أكثر من نصف مليون يمني بالغذاء. جاء ذلك في بيان صدر الجمعة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي)، نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

نظم عشرات التّونسيين يوم أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس حركة "النهضة" علي العريّض، بعد أربعة أيام من صدور قرار قضائي بسجنه. الوقفة نظمتها "النهضة" أمام قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم) وسط العاصمة تونس، تحت شعار "سيّب (أفرجوا عن) العريّض"، وسط حضور عدد من قيادات الحركة والمحامين والحقوقيين.