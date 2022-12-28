الشرق الأوسط 28/12/2022

النفط يتخطى 85 دولاراً بفعل تخفيف قيود " كوفيد" في الصين "وعاصفة القرن"

سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود "الكوفيد-19" في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود، وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية، أطلق عليها"عاصفة القرن". وقالت اللجنة الوطنية للصحة يوم الاثنين إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من يناير، وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف قيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ 2020. وارتفاع خام برنت0.15 في المائة، إلى 84.04 دولا للبرميل بحلول الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش، وبلغ مستوى 85،66 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، بينما زاد خام غري تكساس الوسيط الاميركي 0.2 في المائة الى 79،69 دولار للبرميل. وسجل خام القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الخامس من ديسمبر.