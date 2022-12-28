لبنان الحر

ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، واستهل الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، متمنيا لهم "اعيادا مجيدة وسعيدة"، شاكرا للاجهزة الامنية والعسكرية "تعاونها لتحقيق الامن والاستقرار والطمانينة لابناء طرابلس والشمال بالتعاون مع الاجهزة القضائية المختصة". بعد الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا اكدوا خلاله "اتخاذ الاجراءات المناسبة والاستثنائية لحماية المواطنين ودور العبادة خلال فترة الاعياد"، وحذروا من "اطلاق الاعيرة النارية خلال منتصف ليل نهاية العام الحالي"، مؤكدين أن "الاجهزة المختصة ستقوم بتوقيف كل المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص وانزال اشد العقوبات بحقهم".

صوت لبنان

أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بصدد تحويل 600 مليار ليرة لبنانية لإتمام دفع جميع الأموال المرصودة للصندوق لموازنة 2022 بما فيهم الاعتمادات المدورة وسوف يتم ذلك فور إنجاز المعاملات اللازمة في وزارة العمل".

radio orient

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​، الى ان "زيارتي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لمناسبة الاعياد، تمنيت له عاما سعيدا مليئا بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا ​لبنان​. وفي طبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة واخذت رأيه فيها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته".

اذاعة النور

شدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى، خلال رعايته ريسيتالا موسيقيا لمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف، على "عمق الرسالة الميلادية وأهمية هذا اليوم المجيد". وذكر "يا أخوتي اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، السلام على المسيح يوم ولد ويوم يبعث - أقولها على الطريقة القرآنية - وميلاده هو البشرى. فلنتأمل فيه وفي ميلاده، ولتكن فاتحة "عهد جديد" بين اللبنانيين، يعي معها المسيحيون مفترضات انتمائهم إلى منهج المعلم، ليساعدوا المسلمين على أن يحيوا في نفوسهم روح المسيح التي يختزنها الإسلام بدوره.

صوت المدى

أشار النائب سيمون ابي رميا، الى "أننا نأسف لتقاعس الدولة عن دعم الرياضة وتبريرها لذلك نحن خضنا معارك لرصد موازنة لوزارة الشباب والرياضة".

وذكر ابي رميا، في عشاء تكريم منتخب الكرة الطائرة للسيدات، أنكم "انتم الرياضيون اللبنانيون ابطال بل اسطورة عبر تحقيق الانجازات الرياضية في ظل موازنة شبه معدومة للرياضة لاسيما مع تفاقم الازمة المادية والاقتصادية".