لبنان الحر

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.

صوت لبنان

اكد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا ان لا أزمة محروقات وسنقوم بتوزيع البنزين بطريقة طبيعية فتدخّل ميقاتي أدّى إلى حلحلة الموضوع واليوم سيصدر جدول جديد حسب السوق الموازية

radio orient

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، ما بين 43200 و43400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما أقفل مساء أمس الأربعاء ما بين 43850 و43950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

اذاعة النور

زار وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمه محفوض، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، وشرح له شؤون المعلمين ومشاكلهم، ولا سيما مشكلة الرواتب وتآكل قيمتها حيث أصبح بعض المعلمين عاجزين عن متابعة العملية التعليمية في هذه الظروف المادية الصعبة جدا، بالإضافة الى أزمة رواتب المتقاعدين مع المصارف

صوت المدى

ذكّرت وزارة الصناعة، أصحاب المؤسسات الصناعية بوجوب "التزام القرارات والتعاميم الصادرة عنها، والهادفة إلى تسليم المستهلك المنتَج السليم والجيّد والمطابق للمواصفات، حفاظاً على الجودة وصحة المواطنين وسلامتهم، والسلامة العامة، والبيئة، وسلامة العمّال والعمل داخل المصانع".