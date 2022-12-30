جدد الحوثيون في اليمن تمسكهم بالتنفيذ الكامل لأكبر صفقة لتبادل للأسرى ، وتشمل تبادل عسكريين سعوديين. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في أنصار الله عبد القادر المرتضى، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "السعودية تتحمل مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الأسرى الأكبر منذ بداية العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) كونه يمسك بكل ملفات المرتزقة بما في ذلك ملف الأسرى". الحوثيون يحذرون: أي تصعيد اقتصادي للتحالف العربي ستكون له تداعيات كبيرة.

وأضاف "السعودية تضع العصي في دواليب الصفقة الكبرى عبر مرتزقتها في مأرب بطرح اشتراطات وأسماء جديدة". وأشار المرتضى إلى "أن الأمل كان بإغلاق ملف الأسرى وإنهاء معاناة أسرهم لدى الأطراف جميعا بحلول نهاية العام 2022". وأكد المسؤول عن ملف الأسرى في أنصار الله استمرار التواصل مع السعودية، حيث قال: "نحن على تواصل مع الطرف السعودي، ونؤكد لهم أن أسراهم لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة".

واتهم المرتضى السعودية بـ"تعطيل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية"، مشيرا إلى "أن هذا العام هو الأقل إنجازا بين الأعوام الماضية". ودعا القيادي في "أنصار الله"، الأمم المتحدة إلى "ممارسة مزيد من الضغوط على طرف السعودية لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضم 2220 أسيرا من الطرفين"، على حد تعبيره.

في سابقة هي الأولى من نوعها وبعد كيل مزيد من الاتهامات من قبل أطراف سياسية لفترة حكم رئيس الوزراء السابق مصطفي الكاظمي خرج الاخير عن صمته مدافعاً بقوة عن إنجازات حكومته ففي الوقت الذي آثر فيه كل رؤساء الحكومات العراقيين السابقين بعد التغيير عام 2003 الرد حيال ما يثار ضد فترات حطمهم عبر بيانات، قبل عصر تويتر أو على شكل تغريدات فيما بعد فإن الكاظمي فاجأ الجميع ببيات مطول مدافعاً ومهاجماً غير عابئ بالكم الهائل مما ينشر ضده وضد فريقه وفي مقدمتهم الفريق احمد تبو رغيف رئيس اللجنة التي حملت اسمه لجنة ابو رغيف المعنية بمكتفحة الفساد.