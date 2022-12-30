أفادت مصادر أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين فوق كييف وتتصدى للمزيد، كما دعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ مستهدفة العاصمة كييف ومدينة خاركيف في الشمال الشرقي ومدناً أخرى، وفقاً لوكالة "رويترز". وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر": هذه هي الكلمات الوحيدة التي تتبادر إلى الذهن عندما ترى روسيا تطلق وابلاً آخر من الصواريخ على مدن أوكرانية مسالمة قبل بداية العام الجديد. وأعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 54 صاروخاً من بين 69 أطلقتها روسيا في هجوم بدأ في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد وفي كييف لخمس ساعات فيما تعد واحدة من أطول فترات الإنذارات منذ انطلاق الحرب. وأعلن عمدة كييف إصابة 3 أشخاص على الأقل في القصف الصاروخي الروسي. يأتي ذلك على وقع اشتداد القصف الروسي، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية في بعض مناطق أوكرانيا.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين آيدار أغانين سفيراً لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.

ونشر المرسوم، على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وجاء في المرسوم "تعيين آيدار رشيدوفيتش أغانين سفيراً مفوضاً فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا". وقبل توليه المنصب شغل آيدار أغانين العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية وممثلاً لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية ومستشاراً للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديراً لقناة روسيا اليوم العربية.

شهدت اسواق المال والنفط العالمية اضطرابات نتيجة المخاوف من عودة شبح كورونا في الصين الاقتصاد العالمي الأضخم بعد الوايات المتحدة. وتراجعت اسعار النفط إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين الآمال في تعافي الصلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.