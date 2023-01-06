لبنان الحر

أكد المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان في بيان، أنه يترقّب زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان في التاسع من كانون الثاني الجاري لاجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقضية شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار وضع الملف على السكّة الصحيحة.

صوت لبنان

ذكر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، أنّ بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس السادس عشر كان يخاف من الهجرة في لبنان، و"كان يعلم أن هناك نزعة عند الشباب للهجرة"، مشيرًا إلى أنّ "الأوروبيين في مرحلته لم يكونوا يتحدثون لصالح لبنان، بشأن النزوح السوري".

radio orient

أدان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان "الاقتحام السافر لوزير امن العدو الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى"، واصفا هذا العمل العدواني بـ "الخطير في استفزاز مشاعر المسلمين في العالم"، وقال: ما قام ويقوم به العدو الصهيوني المحتل في ارض فلسطين هو الإرهاب بعينه وينبغي على المجتمع الدولي التحرك ومحاسبة المجرمين الذين ينتهكون ويستبيحون الحرم القدسي قبلة المسلمين الأولى، فهذا يمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي.

اذاعة النور

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، عن سلسلة قرارات تطلق البدء بالتطبيق العملي للمسار الممكنن لتتبّع الأدوية المدعومة للأمراض السرطانية والمستعصية في المؤسسات الصحية والصيدلانية، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي بدأت في الصيف الماضي وتزامنت مع عدد من الورشات التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة العامة حرصًا على حسن التطبيق.

صوت المدى

أعلن النائب غسان سكاف، "أنني بحثت مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كل الاسماء المطروحة للرئاسة، وتم طرح إسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب"، موضحًا أنّ "اجتماعي بالنائب باسيل له أهمية كبرى ولديه أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية ولدينا أسماء أيضًا".