أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تتخذ إجراءات مشتركة مع تركيا ضد شبكة قالت إنها لعبت دوراً رئيسياً في إدارة الأموال، وتحويلها وتوزيعها لمصلحة تنظيم "داعش" الذي ينشط في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن تركيا جمدت أصول أعضاء في الشبكة، أضيفوا أيضاً إلى قائمة العقوبات الأميركية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وأضافت أن من بين الخاضعين للعقوبات، مواطناً عراقياً يقيم بشكل غير قانوني في تركيا، وولديه، وشركتين عملوا على تحويل الأموال نيابة عن «داعش» بين تركيا والعراق وسوريا.

وصف ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية، إعلان وقف إطلاق النار الروسي بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي بأنه (نفاق) متهماً موسكو بالسعي الى "كسب الوقت". وكتب في تغريدة "على روسيا ان تغادر الاراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك هدنة موقتة. لن ننخدع بنفاقكم". وفي رسالة منفصلة موجهة الى الصحافة دان بودولياك وقف اطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مؤكدا "انه محض دعاية". وقال: "تسعى روسيا بشتى السبل الى الحد أقله موقتا من حدة المعارك والضربات على مراكزها اللوجستية لكسب الوقت". واتهم بوتين بعدم امتلاك "أدنى رغبة في انهاء الحرب" وبالسعي "لإقناع الأوروبيين بالضغط"على كييف من أجل مفاوضات السلام وهو ما ترفضه أوكرانيا منذ أشهر.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط مقاتلتين من نوع "سو-24" و"سو-25". وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 40 جندياً أوكرانياً في محور جنوب دونيتسك، في يوم واحد، مضيفة أن الوحدات الروسية تواصل عملياتها الهجومية بشكل ناجح. وفي اتجاه دونيتسك أسفرت المعارك عن مقتل نحو 60 جندياً أوكرانياً. كذلك تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في محور كراسنو- ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من طراز "سو-24" و"سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اتجاه منطقة كوبيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية قضت القوات الروسية على نحو 30 جنديا أوكرانيا، كما استهدفت ما يعرف بكتيبة "الشيخ منصور"، وقتلت أكثر من 55 متطرفا.

إضافة إلى ذلك أسفرت العمليات العسكرية عن تدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية.