أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن تعاون الصومال الثنائي والمتعدد الأطراف مع إثيوبيا سيستمر ويُعزَّز، معتبراً إثيوبيا "شريكاً استراتيجياً قوياً للصومال"، في منطقة القرن الأفريقي. والتقى شيخ محمود، السفير الإثيوبي المنتهية ولايته عبد الفتاح عبد الله حسن، مؤكداً أن إثيوبيا "تلعب دوراً مهماً في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، وبحسب وزارة الخارجية الإثيوبية، فإنه شكر أديس أبابا على "دعمها لحملة مكافحة الإرهاب في الصومال" وفي تشرين الثاني الماضي، أبرم الصومال وإثيوبيا مذكرة للتفاهم في مجال التعاون الاستخباراتي، في وقت تواصل فيه قوات الجيش الصومالي حربها على حركة "الشباب" المتطرفة في مختلف أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بالشرطة الصومالية، إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة حيران بوسط الصومال، ارتفع إلى 35. وانفجرت السيارتان المفخختان بشكل متزامن في محاس، البلدة الواقعة في حيران، حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة "الشباب" قبل أشهر، بقيادة قوات من العشائر والجيش الصومالي.

انتخب المجلس العربي للسكان والتنمية السعودية ممثلةً بوزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة عامين، وذلك خلال أعمال دورته العادية الرابعة في الرياض (كانون الأول) الماضي، برئاسة الوزير فيصل الإبراهيم، بمشاركة 21 دولة. ويهدف المكتب، الذي يتكون أعضاؤه من سبع دول عربية، إلى الموافقة على مشروع جدول أعمال المجلس، وتقديم ودراسة المقترحات والتوصيات بشأن الموضوعات المعروضة به ومتابعة تنفيذها.

يشار إلى أن المجلس يسعى لمَأْسَسَة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية، وتقديم الدعم الفني للأعضاء؛ لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا ذات الصلة، ودعم الدول في تطوير استراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.

دخل المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، مع حكومة الوحدة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على خط أزمة ترسيم مصر للحدود البحرية، حيث اعتبر عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، أنَّ مسألة ترسيم الحدود بين الدول "ليست محل تصرف أحادي الجانب، حيث تنظمها قواعدُ مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول" وأشار اللافي في بيان وزعه المجلس إلى "التزام الدولة الليبية، أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بقرار منظمة الوحدة الأفريقية (سابقاً) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية"، وأشار إلى أنَّ المجلس "يولي أهمية قصوى لهذه المسألة، المتعلقة بالسيادة والأمن القومي". معلناً مواصلة المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع الشهر الماضي قراراً يقضي بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، لكن حكومة الدبيبة رفضته، وعرضت "إجراء محادثات رسمية بين البلدين". كما رفض مجلس النواب الليبي إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد، من دون أي مشاورات سابقة"، واعتبر ذلك على لسان لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له.