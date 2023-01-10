لبنان الحر

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته افتتاح مبنى الإدارة العامّة الجديد لشركة طيران الشرق الأوسط "المبنى الأخضر"، في مركز التّدريب والمؤتمرات في مطار بيروت الدّولي، إلى أنّ "بين أجنحة الأرز والأرز تاريخ واحد، فالأرزة الشّامخة لا يمكن أن تنحني لأحد، وستبقى صامدةً رغم كلّ العواصف. وكما الأرزة رمز الوطن، هكذا الوطن سيبقى متماسكًا وشامخًا وصامدًا، ولن ينال منه أحد".

صوت لبنان

أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، إلى أنه "من الواضح اليوم أن قانون "الكابيتل كونترول" سيخرج من ​اللجان المشتركة​ ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين، ونحن لم نسلّم أن الودائع "طارت".

radio orient

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، بحضور مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وئام أبو حمدان.

وتم خلال اللقاء "البحث في سبل التعاون وفي مختلف الأوضاع العامة".

اذاعة النور

شكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، "الأساتذة من متعاقدين ومستعان بهم وملاك ومديرين في كل لبنان موقفهم المشرف وإنجاحهم يوم "كرامة المعلم في لبنان" وتنفيذ الإضراب العام والشامل في كل لبنان، الذي تراوحت نسبة التزامه بين 70 و80 في المئة".

صوت المدى

مكتب ميقاتي نفى ما تم تداوله عن تدخل مزعوم لرئيس الحكومة في ملفات قضائية يجري التحقيق فيها راهناً.