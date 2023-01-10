أكدت موسكو، أمس الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بمدرّعات غربية وأسلحة أخرى أُعلن عنها الأسبوع الماضي، «لن يغيّر» نتيجة الحرب، ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني.

بينما اشتعلت جبهة القتال في دونباس بالشرق الأوكراني مجدداً، أفادت كييف، أمس (الاثنين)، بأنها تعزز قواتها في المنطقة وتصد هجمات مستمرة تشنها «مجموعة فاغنر» على باخموت وبلدات أخرى هناك. وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك، السيطرة على بلدة باخموتسك، قرب سوليدار، شمال شرقي باخموت. وبدورها، قالت السلطات الأوكرانية إن تعزيزات أُرسلت إلى سوليدار، حيث الوضع غاية في الصعوبة.

يسعى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب النظام الأمني الأوروبي، بحسب إعلان مشترك. وتسعى المنظمتان إلى تحسين التنسيق لسنوات، رغم المخاوف في بعض الأوساط من أن الجهود المبذولة لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي الدفاعي قد تقوض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

استدعت باريس ولندن وبرلين وعواصم أوروبية أخرى، السفراء الإيرانيين لإبلاغ إدانتها الشديدة لعمليات الإعدام، والقمع الحالي في إيران، في وقت يجري فيه العمل في الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة.

تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «محاسبة» من وصفهم بـ«الانقلابيين» الذين اقتحموا الأحد مؤسسات الحكم في العاصمة برازيليا رفضاً لنتائج الانتخابات التي خسرها بفارق ضئيل الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو أمام خصمه اليساري. وسارع بولسونارو إلى نفي علاقته بالاحتجاجات، في وقت أفادت فيه تقارير بأنه نُقل إلى مستشفى في فلوريدا نتيجة آلام في البطن، علماً أنه يقيم حالياً في الولايات المتحدة بعدما امتنع عن المشاركة في تسليم السلطة إلى لولا.

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذين يعقدون قمة في مكسيكو، بالهجمات «ضد الديمقراطية البرازيلية والتداول السلمي للسلطة». وفيما أعلنت الصين أنها «تعارض بشدة الهجوم العنيف ضد السلطات الفيدرالية في البرازيل»، قال الكرملين: ندين بأشد العبارات أفعال المحرضين على الاضطرابات، وندعم بشكل كامل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بجمع أكثر من ثمانية مليارات دولار تحتاج إليها باكستان لإعادة الإعمار بعد أن اجتاحتها فيضانات مدمرة العام الماضي.

جدّدت تركيا تأكيدها أنها لن تسمح لجارتها اليونان بتوسيع حدودها في بحر إيجه إلى مسافة 12 ميلاً، وهي المسألة التي تحولت إلى موضع شد وجذب بين أنقرة وأثينا في الأسابيع الأخيرة.

طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأميركي جو بايدن في مستهل قمة ثنائية في مكسيكو الإثنين بأن تنهي الولايات المتّحدة «ازدراءها» لأميركا اللاتينية. وقال لوبيز أوبرادور مخاطباً بايدن «حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلّي، هذا الازدراء لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مضيفاً "أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير بين كلّ دول القارة الأميركية".

داهمت السلطات الألمانية مواقع جديدة بحثاً عن مواد كيميائية، بعد يوم على اعتقالها متهمَين إيرانيَّين كانا يعدان لعملية إرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، حسب الادعاء العام في مدينة دوسلدورف. وعلى الرغم من استمرار بحث الشرطة والمحققين عن الأدلة الأساسية في القضية، فهي لم تتوصل بعد للعثور على أي مواد كيميائية، حسبما نقل موقع «دير شبيغل» عن مصادر أمنية.