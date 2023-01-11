لبنان الحر

أشار ​البابا فرنسيس​إلى أنه "يتابع عن كثب الوضع في لبنان، الذي ما زال في حال انتظار لانتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد، وآمل أن تلتزم جميع القوى السّياسيّة بالسماح للبلد بالتعافي من الوضع الاقتصاديّ والاجتماعي المأساويّ الذي هو فيه". ولفت البابا خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي لتبادل التهاني بحلول العام الجديد، إلى أننا "اليوم، نحن أمام حرب عالميّة ثالثة في عالم معولم، حيث تؤثّر الصراعات بشكل مباشر، ليس فقط على بعض مناطق الكوكب، بل تشمل الجميع بشكل أساسي. أقرب الأمثلة وأحدثها هو بالتّحديد الحرب في أوكرانيا، وما تلاها من موت ودمار. لهذا الصّراع الذي لا معنى له، والذي تطال آثاره مناطق بأكملها، حتى خارج أوروبا بسبب تداعياته في مجال الطّاقة وفي مجال إنتاج الغذاء، وخاصّة في إفريقيا والشّرق الأوسط".

صوت لبنان

رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، لأن "الذي يريد ان يتحدث عن تحميل الخسائر يجب ان يكون مودع، هناك 800 الف مودع بحكم المادة 25 تدعي حماية المودعين لكن بحسب ملاءة البنك، خطتنا هي رد على خطة التعافي لاعادة التوازن المالي". وأشار شرف الدين، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، الى أن "جبهتنا هي لاسقاط خطة التعافي، لا يجوز الاستهتار بالموجودات بشكل عشوائي، بخطتنا البديلة هناك بند يشير الى إعادة الاموال المحولة الى الخارج، وكون الخزينة مفلسة اول مرحلة اعطاء الضمانة تبدأ بتعليق الدفع لفترة مع خلق ضمانة للمودع"، معتبراً أن "المستفيد الاول من منصة صيرفة هي طبقة الاثرياء وهي سرقة بإمتياز، واموالنا تذهب الى جيوب المستفيدين، 7 نواب وقعوا بالامس على وثيقة شرعة حقوق المودعين".

radio orient

لفت وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "أنّني وضعت ميقاتي في أجواء الملفّات الزّراعيّة الّتي نعمل عليها، وسنشارك في مؤتمر دولي زراعي دعت إليه ألمانيا، للبحث في ملف الأمن الغذائي وملفّات منطقة الشّرق الأوسط".

اذاعة النور

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات. وخلال اللقاء، تم البحث في المشاريع المشتركة والتحضير لمشاريع سيتم إطلاقها قريبا، بالشراكة بين WFP ووزارة الزراعة، وأيضا بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني ووزارة الزراعة.

صوت المدى

تقدّم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي باخبار الى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طلب فيه "فتح تحقيق شامل ومُوَسّع بشأن عمل شركة بريد لبنانLibanPost ، وكشف ما إذا كان هناك أي إرتكابات، مُخالفات أو تَجاوزات إرتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيّمين عليها، وفي حال الإيجاب إجراء المُقتضى القانوني".