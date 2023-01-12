لبنان الحر

أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، إلى أن "المرحلة هي مرحلة توازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد. كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية نحن نريد وقف الانهيار وان نعود ونسير بالاقتصاد وصولاً إلى بر الأمان، إلى حل أي الازدهار في الاقتصاد اللبناني".

صوت لبنان

شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على أنَّه "ورغم إتمام الإجراءات بما يتعلّق بملف التغذية الكهربائية وفق الأصول بين كلّ المعنيين، إلّا أنَّ حتّى هذه اللحظة لم يتمّ تفريغ بواخر الفيول الموجودة في عرض البحر، والتي تكبدّنا مبالغ طائلة تُدفع من جيوب الّلبنانيين".

radio orient

كشف المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "النائب العام التمييزي غسان عويدات تلقى طلبًا أوروبياً باستجواب عدد من المسؤولين عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومنهم وليد نقور، رمزي عكاوي، وندى معلوف".

اذاعة النور

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في المقر البطريركي في الربوة، وعرض معها الشؤون الداخلية والاقليمية وتداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

صوت المدى

اعتبر النائب ملحم خلف في تصريح له، بأن "دعوة مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد في الغد للإنقضاض على قضية جريمة العصر والعبث بها، هي محاولة إنقلاب على العدالة والقضاء والقانون، والمريب أنها تتزامن مع إستدعاءات قضائية ظالمة بحق أهالي الضحايا المعتدى عليهم أصلاً، لن نسمح بالإطاحة بأُم القضايا ولا بالتطاول على كرامة أهالي الضحايا".