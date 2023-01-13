لبنان الحر

أشارالنّائب ميشال المر، إلى أنّ "كلّ الدّعم للقوى العسكريّة والأمنيّة في هذه المرحلة الدّقيقة"، مشدّدًا على أنّ "أيّ محاولة للتّعرّض للمؤسّسات أو اثارة النّعرات في هذه المرحلة، كما حصل أمس، مرفوضة ومدانة".

صوت لبنان

وجّه الوزير السّابق ​نقولا تويني​، بواسطة الكاتب بالعدل في بيروت أوجني البيري، كتابًا إلى إدارة قناة الـ"MTV" ممثّلة بشخص ​ميشال المر​، موضوعه "افتراءات ومزاعم مغلوطة مسيئة للسّمعة والكرامة، صدرت عن الصحافي ​رياض طوق​ والحقوقي لؤي غندور، خلال تقديمه برنامج "باسم الشعب" في تاريخ 8/1/2023".

radio orient

إفتتحت جمعية "كونوا معنا لخدمة الانسان" مقرها في منطقة مصيلح، برعاية وحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، وبمشاركة علماء دين من مختلف الطوائف والمذاهب.

اذاعة النور

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه حتى تاريخ 15/2/2023 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.

صوت المدى

أسف المكتب الإعلامي للنائب حسن مراد في بيان، لـ"أن تتحوّل قضية التحقيقات في انفجار الرابع من آب إلى قضية كباش سياسي سواء أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسية أم من خلال تعطيله ووقف التحقيقات وهدر حقوق اللبنانيين، أم حتى من خلال محاولة خندقة أهالي الشهداء سياسيا واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضمير".