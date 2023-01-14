لبنان الحر

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان "المشكلة اليوم هي بين من يريد لبنان حضارياً متطوراً حيادياً سيداً وديمقراطياً ومن يريد ان يسلمه الى حزب الله وايران رافضاً المزايدات الشعبوية في موضوع حماية المسيحيين ومعتبرا ان التحدي الحقيقي هو في بناء دولة فعلية يختار المسيحيون وغيرهم ان يعيشوا فيها بدل ان يهاجروا وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكتائب ولهذا السبب تعتمد خطاباً وطنياً عابراً للمناطق".

صوت لبنان

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر، أنّه "تم الاتفاق على زيادة مليون و900 ألف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف في القطاع الخاص وسنضغط لاقراره في القطاع العام"، مشيرًا إلى "أننا ضاعفنا المنح المدرسية".

radio orient

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، في مشاريع البنك الدولي في لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم تبلغ نحو 25 مليون دولار، تخصص للاساتذة في التعليم الرسمي وتتعلق بالانتاجية وبحضور المعلمين الى المدارس.

اذاعة النور

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ "ما ستبحثه لجنة المؤشر اليوم زيادة أساس الراتب إلى 4 مليون و500 ألف ليرة وبدل النقل 125 ألف ليرة، وسنضاعف منحة التعليم ومعاش العائلة 3 مرات، وسيتم التصريح بهذه الزيادات للضمان الاجتماعي".

صوت المدى

أشار رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الى أنه "لطالما حذرنا من عواقب انهيار قطاع التربية على البلد والمجتمع عسى أن تجد الحكومة الحلول المناسبة".

واعتبر انه "أما وقد آلت الاوضاع الى ما آلت إليه ويبدو أن النجيب من الاشارة لا يجيب، ومن باب مسؤوليتنا فإننا دعونا الى اجتماع طارئ للجنة التربية يوم الثلاثاء سيصار بعده الى تسمية الامور بأسمائها".