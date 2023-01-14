كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي النقاب عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم على إيران، كضربة انتقامية. وأشار كوخافي قبيل مغادرته المنصب الاثنين المقبل، إلى أن "لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي، ولو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف".

رفع نشطاء فلسطينيون ويساريون إسرائيليون، العلم الفلسطيني أثناء تظاهرة بمدينة القدس الشرقية، رغم قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حظر رفع العلم. ونظمت التظاهرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية يوم أمس، وتخللها قرع للطبول وهتافات رافضة للاحتلال، ومنذ سنوات دأب نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون على تنظيم التظاهرة كل يوم جمعة، احتجاجا على قرارات إخلاء منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح لمصلحة مستوطنين. ولوحظ وجود العلم الفلسطيني بكثافة في التظاهرة التي تخللها ترديد هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.