أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أنه يعارض مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

أعلنت النيابة العامة في بيرو عن توقيف الشرطة 329 شخصا أثناء الاحتجاجات في البلاد في أعقاب عزل الرئيس بيدرو كاستيليو. وأشارت النيابة العامة إلى فتح تحقيقات بتهم أعمال الشغب ومقاومة السلطات وعرقلة عمل أجهزة الدولة بحق المحتجين الموقوفين. وفتحت النيابة العامة كذلك 8 تحقيقات خاصة بمقتل أشخاص أثناء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.