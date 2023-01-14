قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم أمس، إن بلاده مهمة في مجال الطاقة على صعيد إنتاج النفط والخزين الاستراتيجي وإنها تمتلك خزينا كبيرا لم يستثمر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السوداني مع المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة برلين. وأضاف السوداني أن "العراق دولة مهمة في مجال الطاقة على صعيد إنتاج النفط والخزين الاستراتيجي، ولدينا خطط لاستثمار الغاز المصاحب والطبيعي ونمتلك خزينا كبيرا لم يستثمر"، داعيا الشركات الألمانية لـ"الاستثمار في قطاع الغاز".