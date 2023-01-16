لبنان الحر

أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان “الاستمرار في الاضراب الى حين إيجاد الحلول المناسبة، نظراً إلى إنسداد الأفق وعدم إيجاد الحلول من قبل الجهات المعنية لمطالب الأساتذة المحقة”.

وقالت في بيان، إن “اللجنة إذ تُطالب المعنيين الإسراع بإيجاد الحلول المطلوبة وتنفيذ المطالب المُحقة لأساتذة التعليم الرسمي، حرصاً على استكمال العام الدراسي بشكل طبيعي، وحرصاً على الطلاب والأساتذة، تُحذر من تهميش لجان الأساتذة المتعاقدين، سواء بعدم تحقيق مطالبهم أو استبعادهم عن الاجتماعات مع المعنيين لمناقشة الحلول المقترحة”.

صوت لبنان

أبدى نائب رئيس حزب الكتائب نقيب المحامين السابق جورج جريج عبر صوت لبنان حزنه كون جريمة بحجم جريمة المرفأ، يختلف مجلس القضاء الاعلى على بيان من بضعة أسطر فهذا يعني ان القضاء ليس بخير، والعدلية ليست بخير، والقانون ليس بخير وقد بلغ الانكار، وبلغت الوقاحة ، وأقول الأمنية ولا أريد أن أصدّق انها ايضاً قضائية، أكابر عن الاعتراف بأن القضاء مصادر من فريقين، الأجهزة الامنية الشرعية، والاجهزة الامنية الخاصة، أكابر لأنه لا يزال في القضاء نواة صلبة تؤمن باستقلالية السلطة الثالثة، لكن الى متى.

radio orient

بدعوة كريمة من رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت ورئيس مجلس أمنائها الدكتور فيصل سنو لبّى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دعوة حوارية بعنوان «استشراف المرحلة المقبلة». حاوره الدكتور طالب سعد. وكان الحوار مع طلاب المقاصد من مختلف مدارس الجمعية المنتشرة في كل لبنان..

اذاعة النور

يعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وليد فياض مؤتمراً صحافياً، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاثنين في وزارة الطاقة، يشرح خلاله آخر المستجدات في موضوع الكهرباء ويطرح مبادرة في هذا الإطار.

صوت المدى

دعا المطران عودة في عظته اليوم الى التوقف عن التنكيل اللاأخلاقي بذوي الضحايا الموجوعين وقال: نحن بحاجة إلى مسؤولين لا يتلهون بأنفسهم بل يعملون على ابتداع خطة تستند إلى رؤية واضحة تعيد بناء الدولة وتخلصها من آثام هذه الطبقة التي حكمتها لعقود وهيمنت على ناسها، وتناحرت في ما بينها، وتقاسمت خيراتها، وأتت على كل ثرواتها.