كثف فرق الانقاذ مساعيها للعثور على ناجين بعد ضربات روسية استهدفت مبنى سكنياً في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا أدت الى مقتل 21 شخصاً على الأقل وجرح المئات، وأكدت السلطات العسكرية الإقليمية، أن مصير أكثر من 40 شخصاً لا يزال مجهولاً، مشيرة إلى انتشال نحو 38 ناجياً من تحت الأنقاض إثر المجزرة.

أضرب عمال في مجمع بتروكيماويات في جنوب البلاد عن العمل وعادت الهتافات الليلية الى سماء العاصمة طهران في مطلع الشهر الخامس في وقت نقلت وسائل اعلام ايرانية عن حفيد للمرشد الإيراني المؤسس للنظام "الخميني" قوله ان الناس لديهم احتجاجات مطالباً بتسليم الحكم الى محصلة الشعب.

تدعم الحكومة الألمانية أوكرانيا بطرق مختلفة في مواجهة روسيا، على الرغم من تعدد سبل الدعم، تصر أوكرانيا على طلبها الحصول على دبابات غربية وخصوصاً الألمانية "ليوبارد2" التي يراها خبراء عسكريون أفضل دبابة قتالية في العالم، وأوضح السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف، السبب وراء طلب أوكرانيا توريد هذه الدبابات منذ بداية الحرب الروسية مشيراً الى أنه لم يعد هناك وقت للنقاش وأكد ضرورة اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.