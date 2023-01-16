بدأت في القاهرة جولة محادثات جديدة بين المشير خليفة حفتر القائد العام لـ الجيش الوطني الليبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حملة وصفت بـ"الأكبر" للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة 2000 باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1.746.086 مليون أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الأجتماعية عبر النافذة الالكترونية.

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تأييده ودعمه للعملية السياسية الجارية في البلاد، والتزام الجيش بدعم التحول الديمقراطي والإبتعاد عن العمل السياسي، كما نفى إرسال قوات ومقاتلين مرتزقة لزعزعة الاستقرار في دول الجوار.