لبنان الحر

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتعديل "قانون الايجارات الحرّ 159/92، ووضع ضمانات لعدم استغلال المواطنين في حق الايجار ومنع تهجيرهم وهجرتهم، نتيجة فلتان سوق الايجارات واستغلال الوضع الاقتصادي لفرض بدلات تعجيزية وبالدولار الاميركي، تفوق قدرة المواطنين على دفع بدلات الايجار المرتفعة وفرض شروط تعجيزية تحت طائلة عدم تجديد ايجاراتهم، بالرغم من الاوضاع الصعبة على الجميع، والتي اجبرت الكثيرين لترك منازلهم ومحلاتهم ومكاتبهم الى المجهول، او الانصياع للزيادات غير المحقة التي تفرض عليهم".

صوت لبنان

ذكرت نقابة المستشفيات في لبنان، أن "المستشفيات حالياً تتعرّض لمعضلة خطيرة تهدّد صحة المرضى بشكل مباشر. فالمستوردون يفرضون عليها تسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توّفر فيه المصارف الأموال النقدية اللازمة للمستشفيات، سيما ان مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة".

radio orient

أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة"، موضحًا أنّ "المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس "بالقطعة"، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز".

اذاعة النور

دعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي ومهني) في بيان، "الأساتذة والمعلمين في قطاعات التعليم كافة، للمشاركة في الاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، حيث سيتم مناقشة بنود أساسية استثنت الأزمة التربوية التي تعيشها الثانويات والمعاهد الفنية والمدارس الرسمية"، وسألت: "هل يعقل أن هناك أزمة أساسية اكبر من أزمة التعليم الذي يطال أكثر من ثلث الشعب اللبناني؟".

صوت المدى

التقى النائب سيمون ابي رميا، وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة، حاملاً اليه الهموم الانمائية الجبيلية. ووفق بيان عن مكتب ابي رميا، طمأن حميه الى انه "تمت صيانة معدات وآليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال من ضمنها مراكز جرف الثلوج في جرود جبيل، كما تم تأمين كميات المازوت الضرورية لمواكبة فصل الشتاء". وتناول البحث أيضاً "تأهيل الطرقات في قضاء جبيل الأمر المتعذر حالياً لعدم توافر الأموال المطلوبة".