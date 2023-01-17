وكالة الأناضول

أردوغان يؤكد استعداد تركيا للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، استعداد بلاده لتبني دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين بحثا "خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الإفريقية". كما ناقش الزعيمان التطورات المتعلقة باتفاقية ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود وتصدير الأمونيا الروسية. وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وأردوغان يناقشان مسائل تطبيع العلاقات التركية السورية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأغذية والأسمدة من روسيا، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات السورية - التركية. وجاء في البيان الصادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونوه الكرملين "أكد الجانبان من جديد التزامهما بمواصلة التطوير الشامل للتعاون الروسي التركي. من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة ، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".