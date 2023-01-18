مصر تعِد بإنهاء المكانة الفريدة للشركات العسكرية لكي تحصل على قرضٍ من صندوق النقد الدولي - يزيد صايغ – 12/1/2023

أصدر صندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2023 تقريرًا يوضّح فيه الالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها مقابل الحصول على قرض جديد من الصندوق قيمته حوالى 3 مليارات دولار، هو الرابع الذي حصلت عليه مصر منذ العام 2016. وعلى الرغم من إعلان الاتفاق الأولي في27 تشرين الأول 2022، فقد استغرقت المباحثات لتحديد نطاقه الكامل عشرة أشهر. النتيجة مثيرة. فبحسب صندوق النقد، يشمل الاتفاق على "رزمة سياسات شاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام، وإحياء مخفّفات الصدمات، وتمهيد الطريق أمام النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص". يركّز حيّز كبير من ذلك على تحقيق "انتقال قابل للبقاء نحو نظام مرن لتبادل العملة، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيًا، وتوحيد المالية لضمان مسارٍ تنازلي للدين العام، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعي للمُعَرّضين". وعلى الرغم من أهمية هذه المسائل، فإن جزءًا من هذا الخطاب هو نمطي، بينما معالجة أزمة العملة المحتدمة في مصر لم تعد بجديدة.

ميزانية إيران الجديدة تديم التحديات الاقتصادية - هنري روم – 12/1/2023

في ميزانيته الجديدة يقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إجراء تخفيضات فعلية للرواتب والإعانات فضلاً عن تخصيص المزيد من الأموال للجيش، مع تجنب الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني.. في 11 كانون الثاني، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2023-2024 إلى "المجلس النيابي" في إيران. وتمت صياغته وسط أشد الاحتجاجات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ إنشائها في عام 1979، ولم يتضمن المشروع أي بوادر في مجال الاقتصاد تجاه الشعب كما تجنب الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد في كبح جماح التضخم ودفع عجلة النمو.