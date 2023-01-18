لبنان الحر

أكّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النّائبة عناية عزالدين "ضرورة إيجاد الحلول المناسبة وبأسرع وقت ممكن لأزمتَي سعر حليب الأطفال وإعادة فتح المدارس الرسمية"، معتبرةً أنّ "هاتين القضيّتَين تمسّان حقَّين أساسيَّين للأطفال هما: الحصول على الغذاء والتّعليم". وشدّدت، اثر ترؤّسها لاجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية الذي خُصّص لطرح هذين العنوانين، على "أهميّة إعطاء قضايا الأطفال في لبنان أهميّة قصوى، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي نمر بها"، مشيرةً إلى أنّ "الأطفال هم الرّأسمال البشري للبنان، وهم مستقبل هذا البلد ويجب عدم التّهاون في أيّ حقّ من حقوقهم". وذكّرت بـ"أنّني سبقت أن حذّرت من خطورة عدم إيجاد حلول لهاتين الأزمتين، ومن التّداعيات الخطيرة على المستوى الصحّي والمعرفي الّتي يمكن أن تظهر في المستقبل، في حال عدم إيجاد الحلول السّريعة والجدّيّة".

صوت لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنائب فريد هيكل الخازن، وكان عرض للأوضاع العامة. وبحث مولوي مع النائب حسين الحاج حسن في شؤون انمائية وخدماتية. واستقبل رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين مع وفد من البلدية، وتم التطرق الى شؤون المدينة وحاجاتها على المستويات الانمائية والخدماتية.

radio orient

بحث وزير التربية و​التعليم العالي​ في حكومة تصريف الاعمال ​عباس الحلبي​، مع رئيسة ​مؤسسة الحريري​ للتنمية المستدامة ​بهية الحريري​، في التطورات في الوضع التربوي وكيفية إنقاذ العام الدراسي. وأكدت الحريري "إستعدادها للمساعدة، ووضعت نفسها بتصرف وزير التربية لهذه الغاية". في سياق منفصل، اجتمع الحلبي، مع وفد من ​السفارة الفرنسية​ ضم المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية AFD كاترين بونو، وبحثا في مشروع التغذية المدرسية الذي سيتم إطلاقه نهاية الشهر الحالي بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في مقرّ الرّئاسة الثّانية في عين التينة، وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وكان عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة. واستقبل المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان. كما عرض برّي لأجواء ومقرّرات المؤتمر الّذي عقدته نقابات المهن الحرة في لبنان ولشؤون نقابيّة ومطلبيّة، خلال لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على رأس وفد من نقابات المهن الحرة.

صوت المدى

لفت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، إلى "أنّه توقّف عند ما ورد في بيان رابطة موظفي القطاع العام، الّذي أعلنت فيه الإضراب عن العمل اعتبارًا من 18 الحالي وحتّى 28 منه، والدّعوة إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام مبنى التّفتيش المركزي في 18 الحالي، رفضًا للحملة الإعلاميّة الّتي طاولت رئيس التّفتيش، بهدف واضح لتشويه سمعته وضرب مصداقيّته وتعطيل العمل الرقابي ككل". وأكّد في بيان، "أنّه يقدّر مبادرة رابطة موظفي القطاع العام العفويّة الّتي تنمّ عن عاطفة نبيلة، وحرص على سمعة الإدارة ورموزها وهيبتها، وتقدير للجهود الحثيثة الّتي يبذلها التفتيش المركزي لشدّ عصب الإدارة العامّة وتطوير أدائها لمواكبة متطلّبات العصر