انتشلت جثة طفل من تحت انقاض مبنى سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، لترتفع حصيلة القتلى إلى 44 في الهجوم الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في حملة القصف الصاروخي الروسي المستمرة منث ثلاثة أشهر، والتي طالت معظم المدن الأوكرانية ولا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين، وقال مسؤولون محليون إن 79 أصيبوا وتم إنقاذ 39 من تحت الأنقاض فيما قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني إن أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي في شباط الماضي.

أكدت تركيا وإيران دعمها للحل السياسي للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة إراضي سوريا، وضرورة العمل على حل كثير من المشكلات في إطار "مساء أستانة". وقال وزير الخارجية التريكي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب مباحثاتهما في أنقرة، إنهما بحثا الملف السوري بشكل موسع. وأكدنا دعمنا الحل السياسي والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية". وأضاف أنه أكد على احترام ودهم تركيا الوحدة السياسية من 11 عاماً هناك أزمة أدت إلى كثير من المشكلات وأنه في إطار مسار أستانة، الذي تشكل تركيا وروسيا يجب العمل على حل كثير من المشكلات".