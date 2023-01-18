مثل عدد من السياسيين التونسيين ونشطاء في المجتمع المدني ونقابيون شاركوا في إضراب عن العمل بقطاع النقل أمام القضاء التونسي على خلفية عدة تهم وجهت لهم، وهو ما أثار جدلاً حول إمكانية توظيف الضاء من خلال المجلس الأعلى القضائي المؤقت الذي عينه الرئيس قيس سعيد، في إسكات أصوات بعض الأطراف المعارضة لخياراته السياسية. وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسجن نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس سعيد لمدة 14 شهراً في القضية التي رفعتها عاتقة شبيل، شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، ضد عكاشة بتهمة الإساءة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، قمة ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها، بحسب البيان الختامي الصادر من رئاسة الجمهورية المصرية. وأكد القادة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص السلام" وتوافق القادة، في نهاية قمة ثلاثية، على "استمرار التشاور والتنسيق من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.