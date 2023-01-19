لبنان الحر

أكد النائب بلال عبدالله، ضرورة "انعقاد مجلس وزراء خارج المناكفات السياسية لتأمين احتياجات الناس"ـ معتبراً أن "المعرقل للاستحقاق الرئاسي هو الذي لم يصبح جاهزًا للتسوية السياسية ولعدم تكرار تجربة عهد ميشال عون".

صوت لبنان

أشار النائب السابق أمل أبو زيد، تعليقًا على بيان مجلس المطارنة الموارنة، إلى أنّه "لا كلام يعلو بعد اليوم على كلام بكركي الواضح والصريح أنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له إصدار مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء".

radio orient

أشار النائب ميشال معوض، الى أنه "الأسهل بالنسبة إليّ هو التنحّي لتفادي معارك الطحن السياسية ويجب أن نعي أنّ الحرب التي تُخاض ليست ضدّي كشخص بل ضدّ الخيار الذي أمثّله"، لافتاً الى أن "لعبة الخضوع التي يُحاولون جرّنا إليها لن تحلّ المشكلة بل تُفاقمها، وأتمنى أن يحلّ سحب ترشيحي المشكلة وخضوعنا للمخطّط يعني المزيد من ضرب الإستقرار".

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين الياس زغيب وأعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد، وعرض معهم لأوضاع الإتحاد وشؤوناً مطلبية.

صوت المدى

أكّد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مصطفى حمدان، خلال زيارته وزير الدفاع العميد موريس سليم، أنّ "المؤسسة العسكرية هي الضامن لوحدة اللبنانيين، واستقرارهم وأمانهم وأمنهم، وعلى الجميع في هذه الأيام الحالكة والصعبة التي يمر فيها وطننا لبنان، الحفاظ على أبنائنا في هذه المؤسسة الوطنية".