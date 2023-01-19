أمرت المحكمة العليا في إسرائيل أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الداخلية والصحة آرييه درعي الذي ينتمي إلى حزب "شاس" لليهود الشرقيين المتشددين، بسبب ادانته في قضية جنائية في وقت سابق، في انتكاسة لحكومة الائتلاف اليميني الجديد، وتشكلت المحكمة من 11 قاضياً 10 منهم رفضوا التوزير.

ندد حزب شاس الذي ينتمي إليه درعي بأحكام المحكمة العليا، وكان درعي قد أدى اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيراً للصحة والداخلية في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو وصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ناشدت اسرائيل البابا فرنسيس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام للامم المتحدة أمس الأربعاء مساعدتها في استعادة أربعة مواطنين محتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أعوام.

قال السفير الأميركي لدى اسرائيل توماس نايدز، الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوقع من اسرائيل أن تسمح بعبور الأميركيين من أصل فلسطيني إلى ضفة الغربية المحتلة دون قيود بموجب إتفاق الإعفاء من تأشيرات الدخول الذي تناقشه واشنطن مع حليفتها حالياً.