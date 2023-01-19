وافقت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي على تمرير تنبيه يطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية، في وقت حذرت إيران فيه من عواقب "لا يمكن احتمالها" إذا قررت الدول الأوروبية المضي قدماً في الخطة. وصوَّت 598 من أصل 638 نائباً في البرلمان الأوروبي بالموافقة على مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإدراج "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب، حسبما أفاد النائب السويدي تشالي فايمزر.

انتقد متحدث باسم القضاء الإيراني رد الحكومة البريطانية على إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري بتهمة "التجسس" لصالح بريطانيا، بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن بلاده لن تقتصر على الرد الذي أعلنته حتى الآن.

أثار حادث تحطم مروحية كان على متنها وزير الداخلية وكبار مساعديه، أمس، بعد أربعة أيام من ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 45 شخصاً في دنيبرو بشرق أوكرانيا، مشاعرَ صدمة كبيرة في أوكرانيا وحول العالم. وبينما امر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق، قالت أجهزة الأمن الأوكرانية، إنَّها تدرس جميع الفرضيات، بما في ذلك فرضية «عمل تخريبي متعمد".

واعتبر مسؤولون أوكرانيون، أنَّ مصرع وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عاماً) يمثل «خسارة كبيرة». ولقي 18 شخصاً على الأقل حتفهم في الحادث حينما سقطت المروحية قرب روضة أطفال خارج كييف.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس (الأربعاء)، بأنَّ الولايات المتحدة أرسلت ذخائر من مخزوناتها الحربية في إسرائيل إلى أوكرانيا، في قرار اتُّخذ العام الماضي خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد. وبينما أكد مسؤول إسرائيلي صحة التقرير، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، إنَّ "البنتاغون" يستغل مخزوناً هائلاً، ولكن غير معروف، من الذخيرة الأميركية في إسرائيل، للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة إلى قذائف المدفعية في الحرب مع روسيا.

أبدى الرئيس الروسي خلال زيارة لمصنع أسلحة في سان بطرسبرغ ثقة عالية بمغامرته في أوكرانيا، والتي أطلق عليها اسم "العملية العسكرية الخاصة"، مؤكداً للعمال أنه "لا شكوك" لديه بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا، رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام..

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بالاقتداء بـالزعيم النازي أدولف هتلر، والقائد الفرنسي نابليون بونابرت، في محاولتها حشد الدول الأوروبية ضد بلاده، لخوض حرب بالوكالة عن واشنطن. وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي، امس إن موسكو "لم تتلقَّ عرضاً جدياً للسلام" لكي تقوم بلاده بالتفكير فيه، مضيفاً أنه على الدول الغربية أن تناقش مخاوف روسيا الأمنية. وزاد أنه تجب إزالة البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من أوكرانيا، وجميع البلدان القريبة للحدود الروسية.

حض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، موقع "فيسبوك" على إعادة تفعيل حسابه على المنصة الاجتماعية بعد نحو عامين من إغلاقه، وفق ما أفاد مساعدوه الأربعاء، بينما يستعد لإطلاق حملة ترشحه للبيت الأبيض للمرة الثالثة.

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم (الخميس)، أنها ستتنحى عن منصبها بحلول 7 فبراير (شباط) المقبل. وخرجت أردرن (42 عاماً) بهذا الإعلان المفاجئ خلال أول مؤتمر صحافي لها في عام 2023.

عبرت تركيا عن ارتياحها لسير المفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة مقاتلات "إف-16"، في وقت يتوقف حصولها عليها على موافقة الكونغرس. وفي الوقت ذاته، بدا أن مسألة موافقة تركيا على طلب انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تزداد تعقيداً، بسبب الموقف من حزب العمال الكردستاني.

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، عن رغبتهما في التوصل إلى حل لـ"بروتوكول" آيرلندا الشمالية بطريقة مقبولة من كل الأطراف.

دهمت "وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية"، أمس (الأربعاء)، مكاتب النقابة العمالية الرئيسية في هذا البلد، في إطار ما قالت إنه تحقيق منذ سنوات بشأن ما إذا كان عدد من أعضائها يقيم صلات غير قانونية مع كوريا الشمالية.

طلبت باكستان، أمس الأربعاء، من إيران ملاحقة إرهابيين هاجموا وقتلوا أربعة جنود بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، وسط تصاعد العنف. وقتل أربعة جنود باكستانيين في أثناء قيامهم بدورية على الحدود في منطقة بانجور في إقليم بلوشستان، وفقاً لمسؤولين.