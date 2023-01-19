صعّدت تركيا هجماتها على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال سوريا، بينما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، إنَّ بلاده لن تسمح بإقامة "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية. ودعا الولايات المتحدة إلى إنهاء تعاونها مع "وحدات حماية الشعب" الكردية.

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتأجيج الوضع على الحدود التركية الجنوبية مع سوريا، من خلال "استخدام الأكراد لإنشاء كيانات انفصالية"، معلنة "تفهمَها" للمخاوف الأمنية التركية في شمال سوريا.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الرسمية أن وحدات من الجيش قضت على "عدد من الإرهابيين" خلال تصديها لهجوم على نقاط عسكرية بريف إدلب الجنوبي.

كشفت مصادر عراقية موثوقة عن أنَّ قادة "الإطار التنسيقي" العراقي لم تعد تلزمهم رسائل قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قاآني، مشيرة إلى أنَّهم أصبحوا يملكون قنوات اتصال في طهران رسائلها مختلفة عن رسائله. وكان قاآني وصل إلى بغداد الاثنين واجتمع بقادة "الإطار التنسيقي" وأبلغهم، بحسب المصادر، ضرورة دعم حكومة محمد شياع السوداني.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" التي تفجرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وبلغ إجمالي الأموال المسروقة نحو 2.5 مليار دولار.

نوَّه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري بـ"التطورات الإيجابية" الأخيرة التي يشهدها الملف اليمني، بفضل جهود السلام التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب المبعوث الأممي الذي تدعمه باريس بقوة.

أبدت الأمم المتحدة تفاؤلها بوصول العملية السياسية في السودان لاتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد، منذ سنوات، قائلة إن مباحثات معالجة الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح رغم البطء الذي يلازم مناقشة القضايا المؤجلة من الاتفاق الإطاري. وكشفت عن إبداء أطراف جديدة رغبتها للحاق بالعملية السياسية الجارية في البلاد.

أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، مصالحة هي الأولى من نوعها بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، في وقت تجددت فيه على نحو مفاجئ الخلافات بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

وصل إلى العاصمة التونسية أمس كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، لبحث التعاون مع السلطات التونسية في مكافحة الهجرة غير النظامية. علماً أن ملف الهجرة غير الشرعية ظل يتصدر محادثات بين البلدين في ظل تدفق قياسي للمهاجرين التونسيين على الأراضي الإيطالية خلال عام 2022، حيث وصل أكثر من 18 ألفاً عبر البحر.

أطلقت الحكومة الجزائرية قانوناً خاصاً بـ"الاتجار بالبشر"، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 20 سنة مع التنفيذ ضد من تثبت ضده تهمة ممارسة الرقيق والاستعباد.

أعلنت السلطات الصومالية مقتل 25 من عناصر حركة "الشباب" المتطرفة، في عملية عسكرية مشتركة نفذها قوات الجيش وجهاز الأمن والاستخبارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في منطقة حوادلي التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى.