لبنان الحر

أشاد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، ب"صلابة موقف الجيش، الذي وقف بإرادته القوية، في وجه آليات العصابات اليهودية الزائلة، على الحدود المزعومة بين لبنان وفلسطين المحتلة، بعدما خرقت إحدى جرافاتها الخط الأزرق عند مستعمرة المطلة قبالة سهل الخيام، متسلحة بالميركافا التي أذاقها شعبنا النار في حرب تمّوز 2006".

صوت لبنان

زار النائب السابق اميل رحمه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب في مكتبه بالوزارة، وجرى البحث في الموضوعات الراهنة، ولا سيما ملف النازحين السوريين في لبنان.

radio orient

عقد وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي ووليد نصار، في وزارة الداخلية، اجتماعا مع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد في مطرانية بيروت للموارنة الاسبوع الماضي، والتي ضمت نواب الاشرفية: نديم الجميل، غسان حاصباني، هاكوب ترزيان، ونقولا صحناوي، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني وممثلين لقوى الامن الداخلي، إضافة الى وفد من اهالي الجميزة ومار مخايل.

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لإتحاد الكتاب اللبنانيين الياس زغيب وأعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد، وعرض معهم لأوضاع الإتحاد وشؤوناً مطلبية.

صوت المدى

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، وفدا من "حزب الله"، ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء "عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات".