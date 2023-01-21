لبنان الحر

استقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفدا من "لقاء الهوية والسيادة"، بحضور أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

صوت لبنان

حيا منسق "التيار العربي المقاوم" الشيخ عبدالسلام الحراش في بيان، الجيش اللبناني من بلدة عكار العتيقة، حيث يحق للبنانيين ان يفخروا برجال ايديهم على الزناد لحفظ الامن الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لانتهاكات العدو الصهيوني لأرضنا".

radio orient

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار .

اذاعة النور

أشار نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى أن "كل النقاش في لبنان اليوم يدور حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية حتى لا يكون هناك فراغ رئاسي، وكي لا يستمر هذا الفراغ فترة طويلة من الزمن"، وقال: "الفراغ فيه أضرار جسيمة على كل الوضع في لبنان من دون استثناء".

صوت المدى

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب تشاورا خلاله في الوضع الراهن وما "يتوجب على المرجعيات الروحية القيام به معاً لإنقاذ البلاد وطمأنة الناس".