صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على الأزمة الأوكرانية، بأن نظام كييف يسعى لاستخدام المأساة في دنيبروبتروفسك للحصول على المزيد من الأسلحة الغربية.

نفى وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أن تكون بلاده تمنع من جانب واحد تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، خلال انعقاد اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" والجهات الداعمة لأوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية غربي ألمانيا. وقال إن الحكومة الألمانية "ستكون مستعدة للتحرك السريع بشأن هذه القضية، إذا كان هناك إجماع بين الحلفاء".

أعلنت عدة دول أوروبية والولايات المتحدة عن تقديمها حزم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، كان آخرها فنلندا التي كشفت عن شحنة من المساعدات بقيمة 434 مليون دولار أميركي. جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسؤولين من الدول والجهات الداعمة لكييف الجمعة، في قاعدة رامشتاين لأميركية بألمانيا. وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان إن الحزمة الجديدة تضاعف القيمة الإجمالية للمساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا بمقدار ثلاثة أضعاف، ليصل إجمالي المساعدات حتى الآن إلى 590 مليون يورو (نحو 638 مليون دولار). وأضافت أن حزمة المساعدات الأحدث تشمل معدات ثقيلة وذخيرة "ليس من بينها دبابات ليوبارد 2" .