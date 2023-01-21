تعرضت قاعدة أمريكية عسكرية في منطقة التنف جنوبي سوريا، إلى استهداف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية. كما أن 5 طائرات مسيرة استهدفت صباح الجمعة قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف. وأوضحت أن 4 مسيرات تم إصابتها قبل أن تصل القاعدة من قبل قوات التحالف التي تقودها واشنطن، فيما قصفت الخامسة مبنى في القاعدة. وأفادت المصادر بوقوع أضرار في المبنى المستهدف، فيما لم ترد أنباء عن خسائر أخرى. وتقع منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

أعلن الجيش الصومالي، الجمعة، تصديه لهجوم انتحاري استهدف مركزا عسكريا حكوميا، في إقليم "جلجدود" وسط البلاد. ونقل التلفزيون الحكومي عن مصدر أمني لم يسمه، قوله إن الجيش تصدى لهجوم نفذه مسلحو حركة "الشباب" بمدينة جلعد، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وأضاف التلفزيون أن "الجيش ألحق خسائر بشرية كبيرة بالإرهابيين"، لافتا أن السلطات الصومالية ستصدر في وقت لاحق بيانا بشأن الهجوم. من جهتها، تبنت حركة "الشباب" على لسان متحدثها عبد العزيز أبو مصعب، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري، وفق ما نقل موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.

زيارة مدير المخابرات الأميركية وليامز بيرنز إلى ليبيا منتصف يناير/كانون ثاني الجاري، ولقائه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، يؤشر إلى أن الملف الليبي تحول من مسألة دبلوماسية إلى قضية أمنية بالنسبة لواشنطن. إذ لم يسبق وأن زار مسؤول أميركي بهذا المستوى ليبيا منذ ديسمبر/كانون أول 2011، عندما التقى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، رئيس الحكومة المؤقتة برئاسة الراحل عبد الرحيم الكيب، ووزير دفاعه حينها أسامة الجويلي (قائد كتائب الزنتان حاليا)، بعد نحو شهرين من مقتل معمر القذافي.

زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر المرتقبة في 22 يناير/كانون الثاني، تمثل تأكيدا للمسار الذي اتخذه سلفها السابق ماريو دراغي، بالمراهنة على الغاز الجزائري لتعويض الغاز الروسي بعد أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا. ومن شأن زيارة ميلوني إلى الجزائر إزاحة أي شكوك حول استمرار الشراكة الاستراتيجية بين روما والجزائر، بعد سقوط اليسار الإيطالي وصعود اليمين المتطرف إلى الحكم. ولطالما تعاملت الجزائر بحذر مع صعود اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية إلى الحكم في أوروبا وخاصة بإيطاليا، إلا أن حجم المصالح بين البلدين وبالأخص في قطاع الطاقة فوق أي أيديولوجيا.