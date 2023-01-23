لبنان الحر

إعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ان حل المشكلة التي نعيشها في لبنان هو الإتيان برئيس سيادي إصلاحي يبدّي المصلحة الوطنية ويعمل على تأليف حكومة سيادية وإصلاحية تعمل على إقرار الإصلاحات وتقويم عمل المؤسسات العامة ومكافحة كل أنواع الفساد فيها.

صوت لبنان

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد, أنه على "المسؤولين بالوقوف وقفة ضمير أمام الشعب المقهور وحال الدولة التي تتفكك أوصالها".

radio orient

أكد النائب ابراهيم منيمنة ان "التحرك الذي قام به بعض النواب داخل المجلس النيابي حقق بعضا من أهدافه كرفع الصوت وتحريك الناس لحض المسؤولين لإتمام الاستحقاق الرئاسي".

اذاعة النور

دان "حزب الله" في بيان، بشدة "ما حصل من حرق للقرآن الكريم في السويد، ويستنكر هذا الفعل الإجرامي المقيت بحق الدين الإسلامي والرموز الإسلامية المقدسة، ويعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله الأعظم محمد بن عبدالله، وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم

صوت المدى

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية من ثوابتنا، وسنتصدى لأي محاولة للمس بها تحت أي ذريعة أو عنوان، وفي الوقت نفسه، نعمل على البحث عن الحلول للأزمات الداخلية، وفي طليعتها ملء الشغور الرئاسي بشخصية تحمل مواصفات قادرة على توفير عوامل الإنقاذ للبلد