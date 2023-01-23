أقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رئيس حزب "شاش" لليهود المتدينين الشرقيين، أريه درعي، من منصبه قائماً بأعماله ووزيراً للداخلية والصحة وذلك امتثالاً لحكم أصدرته المحكمة العليا.

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أن قرار المحكمة يتجاهل ارادة الشعب مشيراً إلى أنه سيحاول جاهداً عير الطرق القانونية الممكنة أن يبقى (درعي) قادراً على المساهمة في دولة اسرائيل من خلال خبرته ومهاراته العديدة وفقاً لارادة الشعب.

قام وفد بولندي من ثلالة عشر عضواً في البرلمان البولندي بزيارة رسمية لاسرائيل مستهلين مرحلة جديدة للتقارب بين الحكومتين اليمينيتين في كل من تل أبيب ووارسو.

قال نادي الاسير الفلسطيني ان ادارة سجن "ريمون" الاسرائيلي شرعت في نقل 35 أسيراً الى سجن "جلبوع" يوم الأحد على أن يتم نقل 25 آخرين اليوم.

إتسعت المظاهرات الاحتجاجية الاسبوعية ضد حكومة نتنياهو بشكل كبير مساء السبت وشارك فيها نحو 110 آلاف متظاهر في تل ابيب و7 آلاف في حيفا، و4 آلاف في القدس.