أعلن الجيش الروسي تقدّمه باتجاه بلدتَين في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث تشتد الاشتباكات مع قوات كييف منذ أيام.

وقال فلاديمير روغوف، أحد قادة السلطات المحلية التي شكلتها موسكو، أمس، إنَّ «الجبهة متحركة، وخصوصاً في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول»، في إشارة إلى البلدتين اللتين تقعان توالياً على مسافة 65 كيلومتراً و100 كيلومتر جنوب شرقي زابوريجيا.

تعهدت فرنسا وألمانيا، أمس الأحد، مساعدة أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً، ودعم الجهود الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب.

وقالت الدولتان، في بيان مشترك أعقب اجتماعاً لمسؤولين حكوميين كبار في باريس، إنَّ مساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا ستتركز على قطاعات بعينها، بما فيها العسكري والاقتصادي.

أكَّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، ثقته بتحقيق الانتصار، وقال في مقطع فيديو: «سوف ننتصر. معاً. والأوكرانيون جميعهم سوف يسمعون أصوات الانتصار».

وأوضح أنَّه سوف يتم تحرير أوكرانيا بأكملها، بما في ذلك القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.

لوحت إيران بعدة خيارات من بينها استهداف عسكريين أوروبيين في المنطقة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وعرقلة السفن الأوروبية في مضيق هرمز، إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار برلمانه بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلاده وألمانيا بأنَّهما «روحان في صدر واحد»، وطالب في ذكرى توقيع معاهدة الإليزيه بين البلدين عام 1963، بأن تمضي باريس وبرلين قدماً في تشكيل مستقبل أوروبا.

وفي مستهل جلسة مشتركة لبرلماني البلدين، قال ماكرون في باريس أمس: «أمامنا عمل هائل من أجل تحقيق هدف أوروبا ذات السيادة والديمقراطية والتضامنية».

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، الأحد، أن القوات الأميركية اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم «داعش» خلال عملية بشرق سوريا.

وقالت سنتكوم في بيان، إن بين المعتقلين مسؤولا لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً للتنظيم، أما الثالث فوصف بأنه «مرتبط» بالجماعة الجهادية، مشيرة إلى إصابة مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نُفّذ برًّا وبطائرة هليكوبتر.

عثر القضاء الأميركي على ست وثائق سرية إضافية في منزل عائلة جو بايدن، في فصل جديد من قضية تتسبب بإحراج للرئيس الأميركي. وذكر بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان صدر مساء السبت أن «وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها ستة عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف»، وذلك خلال عملية تفتيش يوم الجمعة للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير شرق البلاد.

أقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قائد القوات البرية في الجيش، خوليو سيزار دي أرودا، بعد أسبوعين على هجمات استهدفت مقار السلطة في برازيليا، وهو قرار اتخذه قبيل أول رحلة خارجية له إلى الأرجنتين أمس الأحد.

زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف بشكل مفاجئ، أمس الأحد، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهد بأن بريطانيا «ستساند أوكرانيا ما دام لزم الأمر» ذلك.

حض مشرعون أميركيون، أمس الأحد، إدارة الرئيس جو بايدن على تصدير دبابات «أبرامز إم1» القتالية إلى أوكرانيا، قائلين إن إرسالها، ولو بعدد رمزي، إلى كييف سيكون كافياً لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على فعل الأمر نفسه.

أقالت الحكومة الأوكرانية أمس الأحد نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.

وقعت 30 سجينة سياسية في إيران بياناً يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين، فيما تسعى السلطات إلى قمع الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في أربعة متظاهرين.