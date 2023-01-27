لبنان الحر

ذكر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في حديث لبرنامج "صار الوقت"، "انني لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا يجوز تعمية الرأي العام وأنا يحق لي طلب إجراءات"، واشار إلى "انني لن اتخذ موقف مع فريق ضد أي فريق ولن اكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها، ولا يجب تغييب دور مجلس القضاء".

صوت لبنان

كشف عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عقيص عن أن "المرافقين لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري اعتدوا على ممثلي الشعب اللبناني، حوالي 25 نائب كانوا حاضرين في المكتب اليوم"، مؤكدا أن "العناصر التي اعتدت على النواب يجب أن تنال جزاءها".

radio orient

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، مساء اليوم، في مكتبه في الوزارة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الايرلندي مايكل مارتن. وتناول البحث "حادثة العاقبية، التي أودت بحياة جندي إيرلندي في كتيبة اليونيفيل في جنوب لبنان والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني لمتابعة هذا الملف، وتم تأكيد ضرورة معاقبة من ارتكب هذه الحادثة.

اذاعة النور

ذكر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بعد اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، أن "زيارتنا اليوم الى رئيس الحكومة تطرقت الى موضوع الامن الغذائي والازمة العالمية التي تواجه الدول كافة، بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الحرب الروسية- الاوكرانية وانعكاسها على كل الدول ومنها لبنان".

صوت المدى

حذر المجلس الارثوذكسي اللبناني في بيان اثر اجتماع طارىء، "كافة الجهات السياسية والزعماء والرؤساء والنواب والوزراء، من انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه بلعبة شد الحبال بين التكتلات السياسية والحزبية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن ذاهبون الى انقسام عامودي وافقي كبير بين جميع الجهات السياسية الطائفية والمذاهب وعلى لبنان السلام".