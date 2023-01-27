يشكك خبراء أميركيون في جدية ايلاء إدارة الرئيس جو بايدن أولوية لملف العودة الى مفاوضات احياء الاتفاق النووي المتعثرة منذ آذار الماضي، في ظل تزويد ايران لروسيا بطائرات مسيرة في حربها ضد أوكرانيا.

أطلقت القوات الروسية أمس عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا في سلسلة ضربات أسقطت عدداً من القتلى، واستهدف بعضها منشآت حيوية للطاقة، فيما بدا رداً على إعلان عواصم غربية، أبرزها واشنطن وبرلين الأربعاء عزمها تزويد كييف بدبابات ثقيلة.

نفى محققون ألمان أن تكون دوافع إرهابية خلف هجوم اللاجئ الفلسطيني الذي يدعى ابراهيم.أ على ركاب قطار بين هامبورغ وكيل بعد ظهر الأربعاء، وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء العام في ايتزيهو الذي تسلم التحقيق لوكالة الصحافة الألمانية إن التحقيق لم تظهر أي دوافع إرهابية .