اتفق السودان وأثيوبيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات وطي الخلافات بينهما، وذلك خلال زيارة خاطفة قام بها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الى الخرطوم، أنهت قطيعة امتدت شهوراً نتجت عن مناوشات بين جيشي البلدين في منقطة الفقشة الحدودية.

عمق حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، وقضى الحكم برفض تحويل أموال للإقليم، إذا أكد عدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب لإقليم كردستان في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي.

أعلن في الكويت أنه صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومته وورد في نص الأمر: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.