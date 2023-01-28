لبنان الحر

اعتبر الامين العام لحزب" الإتحاد" النائب حسن مراد أن "من نعم الله على أمتنا وعلى شعبنا الصامد في فلسطين ومعه مقاومته الشريفة، أن عدونا الذي يحتل أرضنا يعيد الكرّة في كل مرة معتديا ومجزّرا بالشباب والنساء والأطفال، دون أن يدرك أن بطولات فلسطين تولد من رحم دماء شهدائها".

صوت لبنان

استقبل رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير وفودا شعبية أمت دارته في المنية، وحيا "الشهداء الذين سقطوا بالأمس خلال التصدي للهجوم الإرهابي الذي قامت به قوات الإحتلال الصهيوني في مخيم جنين".

radio orient

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، جرى خلاله البحث في الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.

اذاعة النور

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان خلال مشاركته في الاعتصام الذي نظمه المكتب الطلابي لحركة "فتح" في البقاع أمام مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في برالياس، أن "هذه الوقفة التضامنية مع أهلنا في جنين في فلسطين المحتلة نعتبرها واجب كل مسلم وحر على امتداد هذه الأرض".

صوت المدى

زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، وضم الوفد: نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، عميد الخارجية غسان غصن، عميد الإعلام معن حمية، عميد العلاقات العامة فادي داغر، وعضوا المجلس الأعلى بطرس سعادة والدكتور جورج جريج. وحضر اللقاء المستشار الإعلامي حسن شقير.