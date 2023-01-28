أكد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش، والبالغة 100 مليار يورو، غير كافية. وقال، لصحيفة "زويدويتشه تسايتونغ"، إن "100 مليار لن تكون كافية. مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضاً تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".

أعلنت كلّ من كييف وموسكو أن معركة "شرسة" تهزّ مدينة فوغليدار التي تحاول القوات الروسية دخولها شرق أوكرانيا، فيما تؤكد أوكرانيا أن الروس "يبالغون" في وصف انتصاراتهم، وفقاً لوكالة "الصحافة الفرنسية". وأكّد رئيس إدارة الاحتلال الروسي في منطقة دونيتسك الأوكرانية دينيس بوشيلين ليلاً أنه "يتوقع وصول أنباء جيدة" من مدينة فوغليدار التي كان يسكن فيها نحو 15 ألف شخص قبل بدء الغزو.

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من بينهم قيادي بارز، في عملية هجومية تم التخطيط لها منذ شهور، نفذتها القوات الأميركية بشمال الصومال، بناءً على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي جو بايدن. وأوضح أوستن في بيان، أن العملية التي شنت، بناءً على أوامر من بايدن، أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء تنظيم "داعش"، بمن فيهم بلال السوداني، أحد قادة التنظيم في الصومال والمسيّر الرئيسي للتنظيم.

ستُرسل بولندا لأوكرانيا، بالإضافة إلى 14 دبابة "ليوبارد-2" ألمانية الصنع، نحو 60 دبابة؛ منها 30 طراز "بي تي-91"، في قرار رحب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكتب زيلينسكي على "تويتر": "أشكر بولندا على هذه القرارات المهمة بتزويد أوكرانيا 60 دبابة بولندية منها 30 (بي تي-91)، بالإضافة إلى 14 دبابة ليوبارد".