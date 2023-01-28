أعلن مجلس الدولة الليبي انتهاء عمل لجنته المكلفة بفرز الملفات الخاصة بالمرشحين لتولي خمس من "الوظائف السيادية". وطبقاً لقوائم المرشحين التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد بلغ عدد المتقدمين لشغل منصب رئيس مفوضية الانتخابات 19 شخصاً، و26 لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، بينما تقدم 20 آخرون لمنصب نائب رئيس مصرف ليبيا المركزي، و83 مرشحاً لشغل منصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، و17 لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

في ظل ظرف عالمي يتسم بالتنافس والاستقطاب "الحاد" بين القوى الدولية الكبرى، ممثلة في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، وتزامناً مع أزمة اقتصادية أثرت على إمدادات الطاقة والغذاء في جميع دول العالم، جاءت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهند وأذربيجان لتشير، بحسب خبراء، إلى رغبة القاهرة في إحياء "استراتيجية الاستدارة شرقاً"، والتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول آسيا، لمجابهة التحديات العالمية. يأتي ذلك بموازاة تحركات دبلوماسية ولقاءات متبادلة مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين.

واصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جولته الآسيوية بزيارة أذربيجان، عقب زيارته إلى الهند وحضوره احتفالية "يوم الجمهورية" الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم "الرئاسة المصرية"، بسام راضي، فإن "الرئيس السيسي وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين".

بدأت صباح أربع منظمات تونسية، بما فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزُّم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، التي تمر بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة السابق، مع إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمَّن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.