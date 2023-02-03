لبنان الحر

إجتمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض مع السفير بيار دوكان المكلَّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان في مكتبه في الوزارة لأكثر من ساعتين الذي نقل رسالة من الرئيس ايمانويل ماكرون وتوجيهه لبذل كل الجهود من اجل تذليل كل العقبات لتنفيذ كل اتفاقيات نقل الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.

صوت لبنان

اعتبر النائب ميشال معوض، أنّ "المشكلة في مبادرة رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، ليست بالتخلي عني بل بأنها غير منسّقة بشكل كاف معي ومع المعارضة، وستؤدي الى مزيد من التشدد لدى الطرف الآخر بدليل رفضهم اسماءه وتمسّكهم برئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، واستجداء الدعم السعودي له".

radio orient

اشار النائب حسن مراد، الى انه "كم هو مخز أن يعمد من يعنيهم الأمر التربوي والحكومي إلى تمييع المطالب وعلاج مشاكل قطاع بأكمله باجتماعات لجان وتصاريح فارغة. من سخرية القدر أن تجتمع لجنة سمّت نفسها "إنقاذية" وبين أعضائها من أوصلوا القطاع إلى هذا الدرك. بصراحة من عجائب لبنان أن تكون لجنة الإنقاذ بحاجة لمن ينقذها".

اذاعة النور

أشار النائب فراس حمدان، في حديث عبر الـ "mtv"، الى أن "وظيفتنا كنواب حماية مسار العدالة والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تعطّل منذ تهديد مسؤول التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا للمحقق العدلي طارق البيطار وصولاً الى هرطقة القاضي الرديف واستكمالاً بمحاولة كسر أهالي الضحايا والتوقيفات".

صوت المدى

أعلن اتحاد عمال ومستخدمي البترول في لبنان الذي ينضوي تحت لوائه عمال شركات المحروقات ومنشآت النفط في الزهراني وطرابلس، في بيان، تأييده "قرار الإتحاد العمالي العام بالدعوة الى المشاركة في الإضراب نهار الإربعاء الواقع في 8 شباط الجاري".