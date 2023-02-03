عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برفقة 15 مسؤولاً بارزاً في الاتحاد الأوروبي، قمة في كييف مع حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ لتعزيز الدعم. وأعلنت فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي: "بحلول 24 فبراير (شباط)، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات". ولفتت إلى أنَّ العقوبات الحالية "تقوِّض" الاقتصاد الروسي، مقدِّرة أن تكون موسكو تخسر "نحو 160 مليون يورو يومياً" بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء عن جاهزية بلاده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف - 16 في حال اتخذ الحلفاء الغربيون بالإجماع قراراً بذلك.

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لن يتفاجأ إذا انتهى الأمر بعدول دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا عن موقفها بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. وأوضح بوريل للصحافيين في بروكسل قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف المقرر عقدها اليوم الجمعة، أن تسليم دبابات القتال الرئيسية إلى كييف كان مثيرا للجدل إلى حد كبير في البداية.

ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة برلين أن جنودا أوكرانيين وصلوا إلى ألمانيا الثلاثاء للتدريب على نظام الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

قلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أهمية إرسال الدول الغربية الدبابات لأوكرانيا، معتبرا أنه عمل محفوف بالمخاطر ولا يفيد إلا "بارونات تجارة السلاح".

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لا وجود لأي عائق أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مايو (أيار)، مشيرا إلى عدم اكتراثه للجدل الذي تثيره المعارضة حول هذا الأمر.

وأكد إردوغان أن مسألة إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية تتوافق مع القانون والدستور، مضيفا أن "الشعب اختارني كأول رئيس للنظام الرئاسي في الانتخابات التي أجريت عام 2018، وبذلك أتممنا الفترة الرئاسية الأولى".

استحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روحَ "الحرب الوطنية العظمى" وهو يُحْيي، أمس، الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفياتي في معركة ستالينغراد التي شكّلت عام 1943 بداية هزيمة ألمانيا النازية.

وحملت التسمية الروسية للحرب العالمية الثانية دلالات إضافية، العام الحالي، مع احتدام المواجهة مع الغرب. وتعمَّد الكرملين عقد مقارنات وتكرار أنَّ روسيا تواجه في أوكرانيا "حرباً وطنية عظمى جديدة" وحَّد فيها "الغرب الجماعي" تحالفاً واسعاً قال بوتين إنَّ بلاده "قادرة على إلحاق هزيمة به"، كما فعلت عندما انتصرت على جيوش الزعيم النازي هتلر.

أعلنت الولايات المتحدة والفلبين، أمس، عن اتفاق يسمح بتعزيز الحضور العسكري الأميركي وتمكين القوات باستخدام أربع قوات إضافية في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، في وقت تسعى الدولتان الحليفتان إلى التصدي لتصاعد نفوذ الصين العسكري.

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول مأدبة غداء، ظهر اليوم الخميس، وتطرق اللقاء المغلق إلى التزام الإدارة الأميركية بحل الدولتين وتهدئة الوضع الملتهب في الأراضي الفلسطينية. وناقش الزعيمان سبل تجنب التصعيد وتهدئة الأوضاع، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين الأردن والولايات المتحدة.

انتقد البيت الأبيض تصويت الجمهوريين في مجلس النواب بطرد النائبة إلهان عمر، العضو الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية. وأرجع الجمهوريون سبب تصويتهم بطردها إلى تعليقاتها وتصريحاتها المسيئة لإسرائيل، وهو ما وصفه بيان البيت الأبيض بأنه «حيلة سياسية».

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، الأحد المقبل، في زيارة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة منذ نحو خمس سنوات، والأولى لمسؤول أميركي كبير إلى الصين منذ تراجعها عن سياسات تصفير «كوفيد-19» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في توقيت حرج لرحلة تسعى إلى إعادة الدفء للعلاقات المتوترة، وتحقيق انفراجة بين أقوى بلدين في العالم.

قال مسؤولون، الخميس، إن الانتحاري الذي نفذ هجوماً في باكستان هذا الأسبوع، أسفر عن مقتل 101 شخص، تنكر في زي رجل شرطة لخداع أفراد الحراسة ودخول مجمع قيادة للشرطة شديد التحصين.

قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة «تراقب خطط إيران لتوسيع أنشطتها البحرية، في نصف الكرة الغربي». وقال خلال مؤتمره الصحافي اليومي (الأربعاء): «اطلعنا على تقارير حول إرسال إيران سفناً حربية إلى البرازيل وقناة بنما، ونراقب الوضع، ولدينا الأدوات لمحاسبة إيران ومنها عبر العقوبات».

انتقد عشرات الناشطين السياسيين والإعلاميين الموالين للتيار الإصلاحي في إيران، قراراً تبناه الاتحاد الأوروبي يطالب بوضع «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.

قلّلت إيران من تقرير لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كشف عن إجرائها تعديلات غير معلَنة على أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، حيث تُواصل طهران مراكمة مخزون اليورانيوم بدرجة نقاء 60 % في نسبة قريبة من 90 % المطلوبة لتطوير أسلحة نووية. وقالت «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» إن تقرير الوكالة يعود إلى «خطأ» من أحد أعضاء فريق مفتشي «الوكالة الدولية».

غداة اتهام فصائل المعارضة الكردية في التورط بنقل أجزاء مسيّرات هاجمت منشأة في مدينة أصفهان، حمّلت طهران، على لسان مندوبها إلى الأمم المتحدة، عدوَّها اللدود إسرائيل «مسؤولية» الهجوم، الذي وقع الأحد الماضي، متعهدة بالرد بعدما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد