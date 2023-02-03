اعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، إنَّ "السعودية والعراق يعملان بخطى وثيقة على استمرار الزخم في العلاقات الثنائية، وتعميق التنسيق والتعاون خاصةً في الجانب الاقتصادي والتنموي".

أكَّد فتحي باشاغا، رئيس حكومة "الاستقرار" الليبية الموازية، "استحالة إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين"، ملمحاً إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020.

فتحت الرباط ومدريد عهداً جديداً من العلاقات، بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية، تشمل تسهيلَ الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديدية، وكذلك توقيع اتفاق لضمان مرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية.

تحفظت السلطة الفلسطينية على خطة أمنية أميركية لاستعادة الهدوء في مناطق شمال الضفة الغربية، عبر إعادة سيطرة الأجهزة الأمنية هناك، باعتبار أن الخطة لا تأخذ بعين الاعتبار طريقة عمل الأجهزة الأمنية في الضفة التي تقوم على خلق حاضنة شعبية لها وليس الدخول في مواجهة مع المسلحين الفلسطينيين، كما أنها لا تتضمن وقف إسرائيل اقتحام المناطق الفلسطينية.

وتقوم الخطة الأميركية على تدريب فرق من القوات الخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية ونشرها في مناطق الشمال وتحديداً في جنين ونابلس، من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة.

أكد دبلوماسي أوروبي عدم نية أي من الدول الأوروبية لفتح سفاراتها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الوقت الراهن، لافتاً إلى استمرار الزيارات خلال الفترة القادمة.

دعت الولايات المتحدة اليوم، الخميس، الحكومة السودانية إلى استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة للعدول عن قرار بالإفراج هذا الأسبوع عن رجل سوداني يواجه عقوبة الإعدام في قضية مقتل دبلوماسي أميركي عام 2008.

يترقب جل التونسيين ما ستكشف عنه تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب "خيانة عظمى"، ووجود عدد من "المتآمرين ضد الدولة"، في ظل توتر غير مسبوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وضغوط داخلية وخارجية من أجل عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

وتتوقع أطراف سياسية أن تقوم أجهزة الأمن بتنفيذ عدة اعتقالات خلال الأيام المقبلة.