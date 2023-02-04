لبنان الحر

لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد اجتماع "اللّجنة الوزاريّة المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام"، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، إلى أنّ "اللّجنة ناقشت في اجتماعها الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزّيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، ممّا يؤثّر على عمل الموظّفين في القطاع العام".

صوت لبنان

أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن "الاستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030 تشكل خريطة الطريق الواجب سلوكه على أسس واضحة وعلمية، لتحقيق العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة لا تحمل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة".

radio orient

رأى عضو المكتب السياسي لـ"حركة أمل" النائب علي خريس، ان "لبنان يحتاج الى نهج سياسي جريء يحاكي اوجاع الناس ولا يجوز ان نعيش كما يريد البعض معالجة الملف الرئاسي بطريقة كيدية دون الالتفات لمصلحة البلد الذي يعيش ازمات صعبة جدا".

اذاعة النور

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية، طالبًا اتّخاذ أقصى الإجراءات القانونيّة في حقّ المخالفين من أصحاب المولدات الخاصّة، الّذين عمدوا إلى فرض الدولار على الفواتير والتّلاعب بسعر الصّرف، إضافةً إلى المخالفات الأخرى من فرض رسوم مشبوهة، وصولًا إلى قطع الاشتراكات؛ وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.

صوت المدى

رأى النائب بلال الحشيمي، أن "لبنان لن يخرج من أزمته غير المسبوقة إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، لانتظام عمل الدولة واللجوء الى الإصلاحات، واذا كان التشريع هو الطريق الأقرب لرسم مستقبل الإصلاح على المدى القصير، فلا شك أن القطاع التربوي هو الأساس أيضا في تهيئة الموارد البشرية للقيام بمهمة الاصلاح الكبرى على المدى الطويل".