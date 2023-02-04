أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني شمال الضفة الغربية المحتلة برصاص الجيش الاسرائيلي. وقالت وزارة الصحة في بيان إنها "تبلغت من قبل الشؤون المدنية باستشهاد الشاب عبدالله سميح أحمد قلالوة (26 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس" في الضفة الغربية المحتلة. من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مشتبها به نزل من مركبة وسار باتجاه موقع عسكري متاخم لمقر لواء شومرون"، (منطقة شمال الضفة الغربية). واضاف "صرخ الجنود الموجودون في الموقع وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، وواصل المشتبه به التحرك وحاول مهاجمة أحد الجنود". وتابع "قام جندي آخر باطلاق النار باتجاه المشتبه به وأصابه. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات" في صفوف الجنود.

أعلن وزراء "اليمين المتطرف" في الحكومة الإسرائيلية، أنه سيطرح على جلسة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) القادمة، اقتراحاً بوقف الاعتراف الرسمي بالشهادات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وقال وزراء، بينهم الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، ووزير الزراعة حاليا، آفي ديختر من حزب الليكود، إن الاقتراح جاء ليساهم في إضعاف العلاقة بين الشباب العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) والفلسطينيين في الضفة الغربية.