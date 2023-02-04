رفعت تقديرات مسؤولي الدفاع الأميركيين والغربيين، عدد الإصابات في صفوف الجيش الروسي إلى 200 ألف ضحية، بين قتيل وجريح، في زيادة كبيرة عن تقديرات سابقة لقائد الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي ومسؤولين دفاعيين واستخباراتيين أميركيين، تحدثت عن سقوط ما بين 100 ألف و120 ألفاً. وتأتي هذه التقديرات، فيما يؤكد عدد من المسؤولين الأميركيين والغربيين أن أياً من القوات الروسية أو الأوكرانية لن يحقق مكاسب كبرى في القريب العاجل، ولن يسيطر على مزيد من الأراضي، كما أنه لا مؤشرات لنية دخول الطرفين في مفاوضات قريبة.

أرجأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلة دبلوماسية "نادرة" إلى الصين كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع، مع تفكير إدارة الرئيس جو بايدن في استجابة أوسع لاكتشاف منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع عالٍ فوق مواقع حساسة في الولايات المتحدة، وفق ما أخبر مسؤول أميركي، وكالة "أسوشيتيد برس". وجاء القرار قبل ساعات فقط من موعد مغادرة بلينكن واشنطن متوجهاً إلى بكين، ويمثل ضربة جديدة للعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. وقال المسؤول إن بلينكن والرئيس جو بايدن قررا أنه من الأفضل عدم المضي قدماً في الرحلة في هذا الوقت.

أعلن الاتّحاد الأوروبي، أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو مطلب مزمن لكييف لكنّ تحقيقه دونه معوّقات قانونية كثيرة. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان صدر في كييف في ختام قمّة جمعتهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "الاتّحاد الأوروبي سيكثّف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ولدفع تعويضات، وفقاً للقانونين الأوروبي والدولي".

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أن الحكومة منحت رخصة لتصدير دبابات طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا، دون التطرق إلى التفاصيل حيث قال: "لا أريد أن أقول أكثر من ذلك في الوقت الراهن، فهذا الأمر سيأخذ شكلاً ملموساً خلال الأيام والأسابيع المقبلة". كانت الحكومة الألمانية قد قررت حتى الآن، فحسب، توريد 14 دبابة حديثة طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.